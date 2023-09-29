Румыния начала перемещать свои системы ПВО. Фото:

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Румунія переміщує засоби протиповітряної оборони ближче до своїх населених пунктів на Дунаї на кордоні з Україною.

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Такі перебазування почали виконувати після того, як уламки російських ударних дронів впали на румунській території. В Одеській області, неподалік румунського кордону, російські БПЛА постійно намагаються бити по зернових об'єктах. Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопосадовців.

Також румунська армія збільшує в районі Дунаю кількість військових спостережних пунктів та патрулів.

Крім того, будуть розгорнуті чотири додаткових винищувачі F-16, а безпольотна зона буде розширена. Це може означати, що влада Румунії та керівництво НАТО стурбовані тим, що російсько-українська війна може перекинутися на їхню територію.

Нагадаємо, 13 вересня у прикордонному з Україною румунському населеному пункті Тульча знайшли нові уламки, схожі на фрагменти безпілотника, цього разу за 14 км від кордону. А 26 вересня під час нічної атаки «шахедами» на переправі до Румунії був автобус із дітьми, але його встигли вивести.

МЗС Румунії назвало ці російські атаки порушенням міжнародного права і воєнними злочинами. Бухарест поінформував союзників у НАТО і веде консультації щодо ситуації на кордоні між Румунією та Україною.

Джерело: Reuters