Субсидии для украинцев будут назначаться автоматически. Фото:

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Субсидії для українців у 2023 році будуть перепризначені автоматично.

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Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. А ті українці, хто до цього року не отримував виплат по субсидії, мають подати заявку на її отримання. Для цього потрібно подати заявку через портал «Дія» або подати заявку через сайт Пенсійного фонду. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 29 вересня повідомив у Telegram.

Завдяки цифровізації процесів усі субсидії цього року будуть перепризначені автоматично, — зазначив він.

За словами Шмигаля, Кабмін запланував збільшити бюджет, що йтиме на виплати субсидій.

Нагадаємо, при нарахуванні пенсій в Україні буде діяти бальна система. Щомісяця працевлаштовані громадяни сплачуватимуть внесок до пенсійного фонду і цей внесок буде перерахований у бали відповідно до співвідношення між зарплатою громадянина та середньою зарплатнею по Україні на той момент. Щороку ці бали будуть перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої зарплати.