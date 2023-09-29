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Украина будет производить собственные системы ПВО. Фото:

Украина намерена организовать производство собственных систем ПВО — Ермак

29 сен 2023, 19:48
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Україна планує виготовляти власні системи протиповітряної оборони.


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Для організації цього виробництва до України з-за кордону прибудуть відповідні фахівці. Буде представлено план, який Київ хоче швидкими темпами реалізувати. керівника Офісу президента Андрія Єрмака на зустрічі з журналістами. Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак 29 вересня заявив на зустрічі з журналістами.

Є дуже фундаментальне рішення, яке почнемо реалізовувати дуже скоро. Незабаром до нас прибудуть фахівці, які розроблятимуть план щодо власного виробництва всього, що нам потрібно, насамперед засобів ППО, — зазначив він.

Нагадаємо, у серпні президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна має намір значно наростити виробництво бойових безпілотників. У цьому питанні Київ має намір співпрацювати із західними партнерами.

Також Україна виготовляє далекобійні ракети. Однак частину виробництва українських цього озброєння перенесли за кордон, бо одне з місць збирання цих ракет було ураджене російською федерацією.

Источник: Ракурс


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