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Ракурс
Взрывы прогремели на подстанции в Брянской области россии. Фото: соцсети

Взрывы прогремели на подстанции в Брянской области россии (ФОТО)

30 сен 2023, 09:22
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Вибухи прогриміли вночі 30 вересня у Брянській та Бєлгородській областях росії.


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Звук вибуху було чути у селищі Погар Брянської області. Місцеві мешканці нарахували щонайменше чотири вибухи. Після цього на місцевій підстанції почалась масштабна пожежа, а населений пункт залишився без постачання електроенергії. Губернатор регіону Олександр Богомаз заявив про атаку з повітря.

Вибухи прогриміли на підстанції в Брянській області рф. Фото: соцмережі

Гучно було й у Бєлгородській області. Місцевий губернатор В’ячеслав Гладков у Telegram заявив про роботу протиповітряної оборони спрацювала над Бєлгородом та Бєлгородським районом, повітряні цілі нібито збиті на підльоту до міста. Як і завжди, російський режим заявив про «відсутність» руйнувань та постраждалих.

А Міноборони рф заявило про те, що область нібито була атакована з реактивної системи залпового вогню «Ураган». У відомстві країни-агресора заявили про «збиття усіх снарядів».

Однак місцеві пабліки пишуть, що на території регіону вибухали ракети С-300, які запускали самі ж російські військові.

Нагадаємо, 28 вересня безпілотник Служби безпеки України вивів з ладу російську радіолокаційну станцію «Каста» в Курській області рф. Об'єкт було знищено біля населеного пункту Гирьї у Беловському районі.

Источник: Ракурс


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