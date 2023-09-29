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Ракурс
Фото замаскованої РЛС, надане УП джерелом

Український безпілотник вивів з ладу російську РЛС в Курській області

29 вер 2023, 13:45
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Безпілотник Служби безпеки України 28 вересня вивів з ладу російську радіолокаційну станцію «Каста» в Курській області рф.


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Про це розповів співрозмовник УП в СБУ.

За даними російської пропаганди, така РЛС може виявляти навіть літальні апарати з технологією «Стелс». Але дрон СБУ чомусь проґавила. Особливістю цієї РЛС була здатність визначати повітряні цілі на гранично малих висотах. Ключове слово — була!, — заявив співрозмовник.

Дрон СБУ виявив та ліквідував російську радіолокаційну станцію біля населеного пункту Гирьї у Беловському районі.

Саме у цьому районі Курської області рф у ніч на 29 вересня невідомий добрий безпілотник підірвав підстанцію і влаштував московитам тимчасовий блекаут.

Особливістю знищеної РЛС була здатність визначати повітряні цілі на гранично малих висотах.

Джерело: Ракурс


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