Армия рф ракетами атаковала Запорожскую область. Фото:

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Запорізька область опинилася під ракетним обстрілом.

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У суботу, 30 вересня, з 10.06 до 10.20 російська армія завдала двох ракетних ударів по території Матвіївської об'єднаної територіальної громади. За попередньою інформацією, внаслідок ударів пошкоджено п’ять будинків та об‘єкт критичної інфраструктури. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив у Telegram.

За його словами, станом на 11.40 була наявна інформація про п’ятьох поранених осіб. Одного постраждалого госпіталізували. Інші отримали медичну допомогу та від госпіталізації відмовилися.

Тип ракет, які використав ворог, встановлюється. Повітряні сили раніше повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

Нагадаємо, 25 вересня армія рф обстрілювала Одесу крилатими ракетами «Калібр», протикорабельними ракетами «Онікс» та дронами-камікадзе «Шахед». Суттєвих пошкоджень зазнали морський вокзал в Одесі, будівля привокзального готелю та зерносховища.