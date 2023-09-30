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Кремль продолжает использовать «вагнеровцев», но больше им не доверяет. Фото:
Кремль продолжает использовать «вагнеровцев», но больше им не доверяет — разведкаhttps://racurs.ua/n187796-kreml-prodoljaet-ispolzovat-vagnerovcev-no-bolshe-im-ne-doveryaet-razvedka.htmlРакурс
Російське командування після невдалого бунту ПВК «Вагнера» все ще продовжує використовувати цих бойовиків.
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Так, 29 вересня Кремль показав відео зустрічі російського диктатора володимира путіна з колишнім начальником штабу «Вагнера» Андрієм Трошевим. Найманцю доручили проводити мобілізацію так званих добровольчих бойових загонів. Про це Міністерство оборони Великої Британії 20 вересня повідомило в Twitter.
Британська розвідка вважає, що Трошев під час бунту Євгена Пригожина перейшов на бік путіна. Він закликав бойовиків підписувати контракти з російським Міноборони. Велика кількість «вагнерівців» називають його зрадником.
Також тоді в зустрічі з путіним був присутній заступник міністра оборони Юнус-Бек Євкуров, який нещодавно він їзди в турне африканськими країнами.
Іноземні експерти вважають, що кремлівська підтримка Трошева та Євкурова вказує на те, що рф продовжує використовувати приватні військові компанії і планує майбутнє «Вагнера». Однак самі «вагнерівці» перебувають під пильним наглядом.
Нагадаємо, українське командування повідомляло, що найманці ПВК «Вагнера» почали повертатися з території білорусі на фронт в Україні. Зараз бойовики присутні на території Східного угруповання військ, бо частина найманців переукладає контракти з Міноборони рф і повертається на війну.
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