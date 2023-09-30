УЕФА пытается «успокоить» страны, протестующие против возвращения россиян в европейский футбол

Российский болельщик во время товарищеского матча hоссия - Ирак в марте 2023 года

https://racurs.ua/n187808-uefa-pytaetsya-uspokoit-strany-protestuuschie-protiv-vozvrascheniya-rossiyan-v-evropeyskiy-futbol.html

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УЄФА намагається «заспокоїти» країни, які висловили бойкот рішенню організації повернути до змагань юнацькі команди росії віком до 17 років.

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Про це повідомляє Sky News.

На користь своєї позиції УЄФА наводить позицію уряду України, який дозволяє виступати на спортивних турнірах атлетам, де присутні росіяни у нейтральному статусі. Приблизно 10 країн (серед яких Україна) висловили протест рішенню УЄФА щодо допуску до турнірів росії U17.