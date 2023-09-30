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Российский болельщик во время товарищеского матча hоссия - Ирак в марте 2023 года

УЕФА пытается «успокоить» страны, протестующие против возвращения россиян в европейский футбол

30 сен 2023, 17:55
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УЄФА намагається «заспокоїти» країни, які висловили бойкот рішенню організації повернути до змагань юнацькі команди росії віком до 17 років.


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Про це повідомляє Sky News.

На користь своєї позиції УЄФА наводить позицію уряду України, який дозволяє виступати на спортивних турнірах атлетам, де присутні росіяни у нейтральному статусі. Приблизно 10 країн (серед яких Україна) висловили протест рішенню УЄФА щодо допуску до турнірів росії U17.

27 вересня стало відомо, що УЄФА допустить до міжнародних змагань російські команди, гравці яких не досягнули 17 років. Матчі російських команд будуть проводитися без прапора країни та гімну, а також на нейтральній території.

Водночас УЄФА наголосив, що продовжує засуджувати агресію росії проти України.

Станом на 30 вересня до бойкоту росіян приєдналися Англія, Польща, Латвія, Литва, Швеція, Данія, Фінляндія, Ірландія, Норвегія, Румунія. Ще декілька країн — Швейцарія, Чехія, Нідерланди та Естонія — заявили, що чекають подальших пояснень від УЄФА.

Источник: Ракурс


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