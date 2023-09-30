УЄФА намагається «заспокоїти» країни, які протестують проти повернення росіян у європейський футбол

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Російський вболівальник під час товариського матчу росія - Ірак у березні 2023 року
УЄФА намагається «заспокоїти» країни, які протестують проти повернення росіян у європейський футболhttps://racurs.ua/ua/n187808-uiefa-namagaietsya-zaspokoyity-krayiny-yaki-protestuut-proty-povernennya-rosiyan-u-ievropeyskyy.htmlРакурс
УЄФА намагається «заспокоїти» країни, які висловили бойкот рішенню організації повернути до змагань юнацькі команди росії віком до 17 років.
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Про це повідомляє Sky News.
На користь своєї позиції УЄФА наводить позицію уряду України, який дозволяє виступати на спортивних турнірах атлетам, де присутні росіяни у нейтральному статусі. Приблизно 10 країн (серед яких Україна) висловили протест рішенню УЄФА щодо допуску до турнірів росії U17.
27 вересня стало відомо, що УЄФА допустить до міжнародних змагань російські команди, гравці яких не досягнули 17 років. Матчі російських команд будуть проводитися без прапора країни та гімну, а також на нейтральній території.
Водночас УЄФА наголосив, що продовжує засуджувати агресію росії проти України.
Станом на 30 вересня до бойкоту росіян приєдналися Англія, Польща, Латвія, Литва, Швеція, Данія, Фінляндія, Ірландія, Норвегія, Румунія. Ще декілька країн — Швейцарія, Чехія, Нідерланди та Естонія — заявили, що чекають подальших пояснень від УЄФА.
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