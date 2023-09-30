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Ситуация на фронте – россияне атаковали на Запорожском направлении
Ситуация на фронте — россияне атаковали на Запорожском направленииhttps://racurs.ua/n187816-situaciya-na-fronte-rossiyane-atakovali-na-zaporojskom-napravlenii.htmlРакурс
Протягом доби відбулось 24 бойові зіткнення, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 30 вересня.
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Відбито ряд атак ворога на Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках.
На Бахмутському напрямку противник без успіху намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області.
Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом доби авіація сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 8 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ уразили шість зенітно-ракетних комплексів та дев’ять артилерійських засобів противника.
30 вересня росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці на Донеччині з використанням КАБ-500. Під обстріл потрапила територія, де саме гуляли двоє дітей.
Відомо, що 13-річний хлопчик отримав мінно-вибухову травму й осколкове поранення голови. Крім того, в зоні ураження опинилося транспортне підприємство.
Раніше «Ракурс» писав, що війська рф знизили темпи наступу на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.
Український наступ відвернув російські війська від цієї лінії, вважають аналітики Інституту вивчення війни.
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