Оккупанты в Бахмуте. Фото:

https://racurs.ua/n187839-boi-za-bahmut-stalo-izvestno-skolko-okkupantov-rossiya-sognala-v-gorod.html

Ракурс

Російське командування зосередило в Бахмуті Донецької області значні сили.

.

У місті перебувають понад 10 тис. окупантів. Це не лише мотострілецькі підрозділи, але й танкові та десантні полки. Про це начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш 1 жовтня заявив в ефірі телемарафону.

Щодо Бахмуту, то противник зосередив там значні свої сили, це понад 10 тис. осіб особового складу. І зараз там ідуть важкі бої, — зазначив офіцер.

Євлаш упевнений, що рано говорити про те, що ворог збирається залишити Бахмут. Сили оборони також поки не збираються штурмувати місто, оскільки це призведе до великих втрат. Зараз українські військові вживають всі необхідні заходи, аби просунутися вперед, закріпитися й завдати вогневого ураження противнику.

Нагадаємо, найманці ПВК «Вагнера» почали повертатися з території білорусі на фронт в Україні. Частина найманців переукладає контракти з Міноборони РФ і повертається на війну. Підрозділи бойовиків зафіксували в районі Бахмута.