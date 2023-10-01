Как временный бюджет США окажет влияние на помощь Украине. Фото:

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Тимчасовий бюджет США жодним чином не зупинить надходження допомоги до України, яка була оголошена раніше.

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Сполучені Штати раніше оголошували про виділення 1,6 млрд дол. на оборону Україні, а також ще 1,23 млрд дол. прямої бюджетної підтримки. Також передбачалися кошти на гуманітарні на енергетичні українські проекти. Але потенційний шатдаун у США міг би погано вплинути на втілення поточних програм Україні. Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у Facebook.

За словами Ніколенка, зараз Київ активно співпрацює з Вашингтоном, щоб новий американський бюджет, який повинні представити упродовж 45 днів, включало нові кошти для допомоги Україні.

Однак у МЗС переконані, що американський народ підтримуватиме Україну.

Не забуваємо, що в США зараз тривають внутрішньополітичні дискусії, повʼязані із американським політичним процесом. Підтримка України залишається непохитно міцною як в адміністрації США, так і в обидвох партіях і палатах Конгресу США, а головне — серед американського народу, — зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, 30 вересня Палата представників США затвердила тимчасовий бюджет, котрий дозволить запобігти зупинці роботу уряду. У цьому бюджеті не передбачено коштів на допомогу Україні.