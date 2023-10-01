У США затвердили тимчасовий бюджет без допомоги Україні — Байден відреагував

Джо Байден, фото: getarchive.net

https://racurs.ua/ua/n187823-u-ssha-zatverdyly-tymchasovyy-budjet-bez-dopomogy-ukrayini-bayden-vidreaguvav.html

Ракурс

Палата представників США вчора, 30 вересня, в останній момент затвердила тимчасовий бюджет, котрий дозволить запобігти зупинці роботу уряду.

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Проте у цьому бюджеті, на вимогу частини конгресменів, не передбачено коштів на допомогу Україні.

Згодом це рішення Палати представників затвердила верхня палата американського парламенту — Сенат, та підписав президент США Джо Байден.

Водночас лідери обох партій Сенату опублікували спільну заяву, у котрій вказано, що за 45 днів, на які наразі затверджене фінансування уряду, буде ухвалене рішення про виділення коштів Україні.

На сайті Білого дому опублікована заява Байдена з цього приводу, у котрій він привітав ухвалення рішення про тимчасове фінансування уряду, зазначивши, що це відвернуло «непотрібну кризу». Водночас він наголосив, що підтримка України не повинна припинятися.

Ми не можемо за жодних обставин допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Я цілком очікую, що спікер збереже свою відданість народу України і забезпечить прийняття підтримки, необхідної для допомоги Україні в цей критичний момент, — наголосив Байден.

Схожу заяву, текст якої опублікований на сайті Пентагону, зробив і міністр оборони США Ллойд Остін.