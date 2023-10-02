СБУ задержала на взятке мэра Сум

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Служба безпеки України увечері 2 жовтня затримала на хабарі мера Сум Олександра Лисенка.

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Про це написали блогер Сергій Лещенко та джерела «Цензора» в СБУ. Згодом Антикорупційне бюро підтвердило цю інформацію.

Лисенко, обраний від партії «Батьківщина», нібито вирішив заробити на смітті та тарифах — вимагав грошей від компанії, що займається побутовими відходами.

СБУ спільно з НАБУ затримала Лисенка на гарячому — в момент отримання частини траншу, а саме 1,4 млн грн. І це тільки частина грошей — всього цього року мер вже нібито отримав 2,1 млн грн хабара.

Разом із ним СБУ затримала й директора департаменту інфраструктури міста. Зараз у них проходять обшуки.

У НАБУ повідомили, що загальна сума неправомірної вигоди — 2 млн 130 тис. грн, а попередня кваліфікація — ч. 4 ст. 368 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) КК України.