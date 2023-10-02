Германия передала Украине новый пакет военной помощи

https://racurs.ua/n187879-germaniya-peredala-ukraine-novyy-paket-voennoy-pomoschi.html

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Всюдиходи, боєприпаси та засоби зв’язку — усе це є в новому пакеті допомоги Україні від Німеччини.

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Зокрема, Берлін передав Києву 14 гусеничних всюдиходів BV 206.

До пакету також увійшли: