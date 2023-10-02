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Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Германия передала Украине новый пакет военной помощи

2 окт 2023, 22:13
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Всюдиходи, боєприпаси та засоби зв’язку — усе це є в новому пакеті допомоги Україні від Німеччини.


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Зокрема, Берлін передав Києву 14 гусеничних всюдиходів BV 206.

До пакету також увійшли:

  • мостоукладач Biber;
  • дві БРЕМ Wisent 1MC;
  • сім танкових тягачів HX81 і 12 причепів до них;
  • радіостанції для танків Leopard;
  • 99 терміналів супутникового зв’язку;
  • 21 машина прикордонної охорони;
  • 1 202 інфузійних насоси;
  • 32 тис. 823 боєприпасів калібру 40 мм для гранатометів;
  • 239 криптофонів;
  • комплект запчастин до БпЛА Vector;
  • 20 тис. захисних окулярів тощо.

Источник: Ракурс


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