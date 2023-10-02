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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомогиhttps://racurs.ua/ua/n187879-nimechchyna-peredala-ukrayini-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy.htmlРакурс
Всюдиходи, боєприпаси та засоби зв’язку — усе це є в новому пакеті допомоги Україні від Німеччини.
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Зокрема, Берлін передав Києву 14 гусеничних всюдиходів BV 206.
До пакету також увійшли:
- мостоукладач Biber;
- дві БРЕМ Wisent 1MC;
- сім танкових тягачів HX81 і 12 причепів до них;
- радіостанції для танків Leopard;
- 99 терміналів супутникового зв’язку;
- 21 машина прикордонної охорони;
- 1 202 інфузійних насоси;
- 32 тис. 823 боєприпасів калібру 40 мм для гранатометів;
- 239 криптофонів;
- комплект запчастин до БпЛА Vector;
- 20 тис. захисних окулярів тощо.
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