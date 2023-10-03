Ракурсhttps://racurs.ua/
Артиллерия ВСУ уничтожила пять БМП, два грузовика и склад БК россиян
Артиллерия ВСУ уничтожила пять БМП, два грузовика и склад БК россиян (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187888-artilleriya-vsu-unichtojila-pyat-bmp-dva-gruzovika-i-sklad-bk-rossiyan-video.htmlРакурс
Потужний удар по місцю зосередження підрозділу окупаційної армії росії, завдала артилерія Збройних сил України завдяки вдалому коригуванню розвідниками Сил спецоперацій.
.
На відео зображено тотальне знищення п’яти БМП, двох вантажівок та складу боєкомплекту.
Про атаку ЗСУ розповів український журналіст Юрій Бутусов.
На Запорізькому напрямку було отримано інформацію про переміщення техніки противника. Підрозділи резерву ворог вирішив зосередити в лісосмузі, куди артилерійський підрозділ Сил оборони негайно завдав вогневе ураження, — йдеться у повідомленні.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...