Артиллерия ВСУ уничтожила пять БМП, два грузовика и склад БК россиян

https://racurs.ua/n187888-artilleriya-vsu-unichtojila-pyat-bmp-dva-gruzovika-i-sklad-bk-rossiyan-video.html

Ракурс

Потужний удар по місцю зосередження підрозділу окупаційної армії росії, завдала артилерія Збройних сил України завдяки вдалому коригуванню розвідниками Сил спецоперацій.

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На відео зображено тотальне знищення п’яти БМП, двох вантажівок та складу боєкомплекту.

Про атаку ЗСУ розповів український журналіст Юрій Бутусов.