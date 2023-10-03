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Артиллерия ВСУ уничтожила пять БМП, два грузовика и склад БК россиян

Артиллерия ВСУ уничтожила пять БМП, два грузовика и склад БК россиян (ВИДЕО)

3 окт 2023, 10:22
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Потужний удар по місцю зосередження підрозділу окупаційної армії росії, завдала артилерія Збройних сил України завдяки вдалому коригуванню розвідниками Сил спецоперацій.


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На відео зображено тотальне знищення п’яти БМП, двох вантажівок та складу боєкомплекту.

Про атаку ЗСУ розповів український журналіст Юрій Бутусов.

На Запорізькому напрямку було отримано інформацію про переміщення техніки противника. Підрозділи резерву ворог вирішив зосередити в лісосмузі, куди артилерійський підрозділ Сил оборони негайно завдав вогневе ураження, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


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