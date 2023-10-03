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Артилерія ЗСУ знищила п’ять БМП, дві вантажівки і склад БК росіян (ВІДЕО)
Артилерія ЗСУ знищила п’ять БМП, дві вантажівки і склад БК росіян (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187888-artyleriya-zsu-znyschyla-p-yat-bmp-dvi-vantajivky-i-sklad-bk-rosiyan-video.htmlРакурс
Потужний удар по місцю зосередження підрозділу окупаційної армії росії, завдала артилерія Збройних сил України завдяки вдалому коригуванню розвідниками Сил спецоперацій.
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На відео зображено тотальне знищення п’яти БМП, двох вантажівок та складу боєкомплекту.
Про атаку ЗСУ розповів український журналіст Юрій Бутусов.
На Запорізькому напрямку було отримано інформацію про переміщення техніки противника. Підрозділи резерву ворог вирішив зосередити в лісосмузі, куди артилерійський підрозділ Сил оборони негайно завдав вогневе ураження, — йдеться у повідомленні.
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