Артилерія ЗСУ знищила п’ять БМП, дві вантажівки і склад БК росіян (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n187888-artyleriya-zsu-znyschyla-p-yat-bmp-dvi-vantajivky-i-sklad-bk-rosiyan-video.html

Ракурс

Потужний удар по місцю зосередження підрозділу окупаційної армії росії, завдала артилерія Збройних сил України завдяки вдалому коригуванню розвідниками Сил спецоперацій.

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На відео зображено тотальне знищення п’яти БМП, двох вантажівок та складу боєкомплекту.

Про атаку ЗСУ розповів український журналіст Юрій Бутусов.