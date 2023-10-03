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Ракурс
Поезд раздавил российскую ПВО под Горловкой, трое солдат рф погибли – СМИ

Поезд раздавил российскую ПВО под Горловкой, трое солдат рф погибли — СМИ

3 окт 2023, 11:21
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Потяг наїхав на російський зенітно-ракетний комплекс неподалік тимчасово окупованої Горлівки на Донеччині. Внаслідок аварії троє російських військових загинули.


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Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Інцидент стався на перегоні «Єнакієве-Вуглегірськ». Там вантажний поїзд наїхав на машину ЗРК «Стрєла-10» окупаційної армії росії.

За попередніми даними, водій рухався у складі військової колони, але не впорався з керуванням, з’їхав із мосту і потрапив під поїзд.

Загинули військовослужбовець в/ч 58249 Абай Култасьов, військовослужбовець в/ч 21005 Віталій Пагінець і військовослужбовець в/ч 21005 Кирило Гайченко. Поранено військовослужбовців Рената та Михайла, — йдеться у повідомленні.

Тепловоз зійшов з рейок, частково пошкоджено залізничне полотно.

Источник: Ракурс


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