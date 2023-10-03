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Ракурс
Армия США готова быстро предоставить ATACMS для ВСУ после решения Байдена

Армия США готова быстро предоставить ATACMS для ВСУ после решения Байдена

3 окт 2023, 14:52
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Армія США готова відправити Збройним силам України частину своїх балістичних ракет ATACMS великої дальності, оснащених касетними боєприпасами, у разі схвалення відповідного рішення президентом Джо Байденом.


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Про це заявив помічник міністра армії США із закупівель Дуг Буш, повідомляє Bloomberg.

Ми давно готові до такого розвитку подій, ми готові діяти швидко, — цитує Буша агентство Boomberg.

Він вказав, що потрібно лише зелене світло від адміністрації американського лідера.

Буш підтвердив, що йдеться саме про ATACMS із касетними боєприпасами, і додав, що для їх використання потрібен мінімум підготовки: ці ракети можна запускати із наявних у ЗСУ артилерійських ракетних комплексів, потрібно лише «декілька кабелів і певне програмне забезпечення». Буш заявив, що ракети, які США відправлять, вже визначено.

Існує кілька модифікацій ракет, зокрема й з касетними боєприпасами чи звичайними боєголовками. Касетне озброєння ATACMS має дальність дії від 25−300 км. Ракети несуть від 300 до 950 касетних боєприпасів.

Источник: Ракурс


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