Выжженная земля - бригада "Лють" показала руины Клещеевки

https://racurs.ua/n187930-vyjjennaya-zemlya-brigada-lut-pokazala-ruiny-klescheevki-video.html

Ракурс

Бригада «Лють» показала руїни нещодавно звільненої від окупантів Кліщіївки на Донеччині. Цей населений пункт, як десятки інших, в який прийшов «руський мір» нині у руїнах.

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Як свідчать кадри з дрона, це практично село, якого вже немає.

Такий він, «руzкий мір». Випалена земля, зруйновані під нуль будинки, страждання та муки. Країна-терорист щоденно знищує десятки населених пунктів, де колись вирувало життя, де звичайні люди мріяли та будували плани на майбутнє, де лунав дитячий сміх. Ми помстимося за все. І обов’язково відбудуємо кожен зруйнований будинок, — прокоментували кадри з безпілотника в МВС.

Кліщіївку ЗСУ визволили у середині вересня.

Звільнивши її, українські підрозділи отримали контроль над стратегічними висотами та практично ключі від південних воріт Бахмута. Загалом штурмові дії тут тривали два місяці. Крок за кроком серед суцільних руїн та під щільним вогнем противника просувалися українські воїни вперед.