Неожиданный источник большинства микропластика в океанах установили ученые

Автомобильные шины оказались основным источником микропластика в океанах

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Автомобільні шини виявилися найбільш небезпечним джерелом забруднення навколишнього середовища мікропластиком.

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За оцінками, на пил зношених шин припадає 78% мікропластику в океані. Про це свідчать результати відповідних досліджень, повідомляє EuroNews.

Щороку виробляється близько 2 млрд шин. Частинки їхнього зносу та фрагменти дорожнього покриття розсіюються і потрапляють в океан з опадами. Автомобільні шини приблизно на 24% складаються із синтетичного каучуку — різновиду пластику, який руйнується в процесі руху автомобіля.

Так, чотири шини автомобіля викидають один трильйон ультрадрібних частинок на кожен пройдений кілометр. Ці частинки настільки малі, що можуть проникати крізь легеневу тканину в кров і долати гематоенцефалічний бар'єр (механізм, який захищає мозок від сторонніх проникнень), що може призвести до серйозних наслідків для здоров’я.

Ще одна небезпека шин полягає у хімічній речовині 6PPD-хіноні, яка додається в шини, щоб запобігти їх руйнуванню.

При дії приземного озону 6PPD перетворюється на безліч інших хімічних речовин, у тому числі з'єднання, що має гостру токсичність для низки видів риб, — зазначає видання

Саме з 6PPD пов’язують масове вимирання лосося у водоймах Західного узбережжя США два десятиліття тому:

токсикологи виявили, що мор лососевих траплявся після злив;

виявилося, що 6PPD потрапляв в океани завдяки системі дорожніх водостоків;

за словами активістів, котрі виступають за заборону 6PPD, існує загроза, що ці види риб в результаті взагалі можуть зникнути.

Загалом же в автомобільній гумі нараховують понад 400 хімічних речовин та сполук, багато з яких є канцерогенними.

Зазначається, що забруднення шинним пилом у деяких випадках навіть конкурує з викидами з вихлопних труб — одне з досліджень показало, що викиди мікрочастинок PM 2.5 та PM 10 від шин та гальм значно перевищують обсяг цих викидів з вихлопних труб.

При цьому, наголошують експерти, вимоги до вихлопних газів прописані в законах, а от глобальних нормативів для шин досі немає.

Проте у майбутньому стандарті «Євро 7», котрий, як очікується, приймуть у 2025 році, регулюватимуться викиди від шин та гальмівних колодок з дисками, тож, ймовірно, вже через кілька років стандарти виробництва дорожньої гуми контролюватимуться так само суворо, як і склад вихлопних газів автомобіля.

Ці норми поширюватимуться і на електромобілі, котрі, як правило, утворюють більше викидів від шин через їхню більш важку вагу.

Джерело: EuroNews