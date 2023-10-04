Зеленский внес изменения в перечень должностей заместителей министра обороны

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Владимир Зеленский, фото: «Милитарный»
Зеленский внес изменения в перечень должностей заместителей министра обороныhttps://racurs.ua/n187948-zelenskiy-vnes-izmeneniya-v-perechen-doljnostey-zamestiteley-ministra-oborony.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, доповнив перелік посад заступників міністра оборони, які можуть заміщатися на період воєнного стану генерал-лейтенантом або віце-адміралом.
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Про це йдеться в указі № 677/2023, опублікованому сьогодні, 4 жовтня, на сайті президента.
Документом додано одну таку посаду.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, 27 вересня Кабмін призначив трьох заступників чинному міністру оборони України Рустему Умєрову.
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