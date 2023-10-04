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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: «Милитарный»

Зеленский внес изменения в перечень должностей заместителей министра обороны

4 окт 2023, 18:54
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Володимир Зеленський, президент України, доповнив перелік посад заступників міністра оборони, які можуть заміщатися на період воєнного стану генерал-лейтенантом або віце-адміралом.


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Про це йдеться в указі № 677/2023, опублікованому сьогодні, 4 жовтня, на сайті президента.

Документом додано одну таку посаду.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 27 вересня Кабмін призначив трьох заступників чинному міністру оборони України Рустему Умєрову.

Источник: Ракурс


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