Зеленский внес изменения в перечень должностей заместителей министра обороны

Владимир Зеленский, фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n187948-zelenskiy-vnes-izmeneniya-v-perechen-doljnostey-zamestiteley-ministra-oborony.html

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Володимир Зеленський, президент України, доповнив перелік посад заступників міністра оборони, які можуть заміщатися на період воєнного стану генерал-лейтенантом або віце-адміралом.

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Про це йдеться в указі № 677/2023, опублікованому сьогодні, 4 жовтня, на сайті президента.

Документом додано одну таку посаду.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 27 вересня Кабмін призначив трьох заступників чинному міністру оборони України Рустему Умєрову.