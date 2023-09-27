Кабмин назначил трех новых заместителей министра обороны

Назначены новые заместители министра обороны, фото: Минобороны Украины

https://racurs.ua/n187704-kabmin-naznachil-treh-novyh-zamestiteley-ministra-oborony.html

Ракурс

Уряд призначив трьох нових заступників міністра оборони Рустема Умєрова.

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Про це сьогодні, 27 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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