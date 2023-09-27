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Назначены новые заместители министра обороны, фото: Минобороны Украины

Кабмин назначил трех новых заместителей министра обороны

27 сен 2023, 19:14
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Уряд призначив трьох нових заступників міністра оборони Рустема Умєрова.


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Про це сьогодні, 27 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Призначено:

  • заступником міністра оборони України — Юрія Джигира (в минулому заступник міністра фінансів України);
  • заступником міністра оборони України — Наталію Калмикову (виконавчий директор Українського ветеранського фонду);
  • заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації — Катерину Черногоренко (зараз є радником міністра цифровізації Михайла Федорова).

Источник: Ракурс


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