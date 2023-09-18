Кабмин уволил всех заместителей министра обороны

Правительство уволило заместителей министра обороны, фото: Violity

https://racurs.ua/n187373-kabmin-uvolil-vseh-zamestiteley-ministra-oborony.html

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Кабінет міністрів звільнив усіх заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства.

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Про це сьогодні, 18 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Звільнено: