Кабмин уволил всех заместителей министра обороны

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Правительство уволило заместителей министра обороны, фото: Violity
Кабмин уволил всех заместителей министра обороныhttps://racurs.ua/n187373-kabmin-uvolil-vseh-zamestiteley-ministra-oborony.htmlРакурс
Кабінет міністрів звільнив усіх заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства.
.
Про це сьогодні, 18 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Звільнено:
- Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника міністра оборони України;
- Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника міністра оборони України;
- Маляр Ганну Василівну з посади заступника міністра оборони України;
- Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника міністра оборони України;
- Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції;
- Дейнегу Віталія Олеговича з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря Міністерства оборони України.
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...