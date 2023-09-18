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Уряд звільнив заступників міністра оборони, фото: Violity

Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони

18 вер 2023, 11:50
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Кабінет міністрів звільнив усіх заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства.


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Про це сьогодні, 18 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Звільнено:

  • Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника міністра оборони України;
  • Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника міністра оборони України;
  • Маляр Ганну Василівну з посади заступника міністра оборони України;
  • Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника міністра оборони України;
  • Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції;
  • Дейнегу Віталія Олеговича з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
  • Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря Міністерства оборони України.

Джерело: Ракурс


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