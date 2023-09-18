Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони

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Уряд звільнив заступників міністра оборони, фото: Violity
Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборониhttps://racurs.ua/ua/n187373-kabmin-zvilnyv-usih-zastupnykiv-ministra-oborony.htmlРакурс
Кабінет міністрів звільнив усіх заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства.
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Про це сьогодні, 18 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Звільнено:
- Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника міністра оборони України;
- Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника міністра оборони України;
- Маляр Ганну Василівну з посади заступника міністра оборони України;
- Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника міністра оборони України;
- Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції;
- Дейнегу Віталія Олеговича з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря Міністерства оборони України.
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