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Ракурс
Призначено нових заступників міністра оборони, фото: Міноборони України

Кабмін призначив трьох нових заступників міністра оборони

27 вер 2023, 19:14
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Уряд призначив трьох нових заступників міністра оборони Рустема Умєрова.


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Про це сьогодні, 27 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Призначено:

  • заступником міністра оборони України — Юрія Джигира (в минулому заступник міністра фінансів України);
  • заступником міністра оборони України — Наталію Калмикову (виконавчий директор Українського ветеранського фонду);
  • заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації — Катерину Черногоренко (зараз є радником міністра цифровізації Михайла Федорова).

Джерело: Ракурс


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