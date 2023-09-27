Кабмін призначив трьох нових заступників міністра оборони

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Призначено нових заступників міністра оборони, фото: Міноборони України
Кабмін призначив трьох нових заступників міністра оборониhttps://racurs.ua/ua/n187704-kabmin-pryznachyv-troh-novyh-zastupnykiv-ministra-oborony.htmlРакурс
Уряд призначив трьох нових заступників міністра оборони Рустема Умєрова.
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Про це сьогодні, 27 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Призначено:
- заступником міністра оборони України — Юрія Джигира (в минулому заступник міністра фінансів України);
- заступником міністра оборони України — Наталію Калмикову (виконавчий директор Українського ветеранського фонду);
- заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації — Катерину Черногоренко (зараз є радником міністра цифровізації Михайла Федорова).
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