Особенности ночной атаки «Шахедов» раскрыли военные

Особенности ночной атаки «Шахедов» раскрыли в ВСУ. Фото:

https://racurs.ua/n187965-osobennosti-nochnoy-ataki-shahedov-raskryli-voennye.html

Ракурс

Нічна атака ударних дронів по території України 5 жовтня була особливою тим, що «Шахеди» летіли парами.

.

При цьому ці атаки були типовими, бо ворожі безпілотники летять фактично з тих самих локацій — Чауда в Криму та Приморсько-Ахтарськ в росії. Запущені вночі 29 БПЛА розподілилися фактично на 15 груп. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

Можна уявити, що по одному-двох вони рухалися. Зокрема вони рухалися у бік Миколаївської області, Очакова, далі пішли на північ. Ну і біля Кропивницького крутилися і власне знищувалися протиповітряною обороною по цьому напрямку, — зазначив він.

Ігнат додав, що для ліквідації ворожих повітряних цілей залучали авіацію, мобільні вогневі групи, а також зенітно-ракетні підрозділи.

Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня російська армія влаштувала масштабну атаку дронів по Україні. Загарбники запустили з південного напрямку 29 ударних БПЛА типу «Shahed-131/136». ППО знищили 24 «Шахеди» у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей.

Однак внаслідок нічної атаки було влучання в об'єкт інфраструктури у Кіровоградській області.