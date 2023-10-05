Українська ППО вночі знищила 24 російські «Шахеди». Фото:

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Масштабна атака дронів на територію України відбулася у ніч на 5 жовтня.

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Російські загарбники били по Україні ударними БПЛА типу «Shahed-131/136», які запускалися з південного напрямку — мис Чауда в тимчасово окупованому Криму. Загалом були зафіксовані пуски 29 дронів. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

Українська протиповітряна оборона спільно з Силами Повітряних сил знищили 24 «Шахеди» у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей.

У Силах оборони півдня повідомили, що внаслідок нічної атаки було влучання в об'єкт інфраструктури у Кіровоградській області. Рятувальникам вдалося оперативно локалізувати пожежу, а інформації про постраждалих не надходило. Над регіоном збили дев’ять дронів.

Нагадаємо, вночі 3 жовтня окупаційна армія росії атакувала Україну 31-м баражуючим боєприпасом Shahed та крилатою ракетою «Іскандер-К». Українські ППО вдалося знищити 30 повітряних цілей.