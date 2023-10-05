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Фрегат «Адмирал Макаров». Фото:
россия перебросила 14 кораблей из Севастополя в Новороссийск (ФОТО)https://racurs.ua/n187972-rossiya-perebrosila-14-korabley-iz-sevastopolya-v-novorossiysk-foto.htmlРакурс
Командування рф намагається врятувати ще цілі кораблі Чорноморсько флоту, тому переміщує їх із окупованого Криму.
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Зокрема, ворог перебазував 14 кораблів з окупованого Севастополя до Новоросійська в Краснодарському краї, що є найбільшим портом на півдні росії. Туди перекинули два фрегати проекту 11356 «Адмірал Ессен» і «Адмірал Макаров», три дизельні підводні човни, п’ять великих десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів. Про це американський OSINT-дослідник MT Anderson повідомив у Twitter.
За його словами, супутникові знімки від 2 жовтня вказують про те, що у Феодосії в анексованому Криму знаходяться один великий десантний корабель, тральщики та малі ракетні кораблі.
А в Севастополі залишилися чотири великі десантні кораблі проекту 775 (Ropucha) та підводний човен класу Kilo.
Нагадаємо, 3 жовтня Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Силам оборони України вдалося фактично завдати поразки російському флоту у Чорному морі.
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