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Фрегат «Адмірал Макаров». Фото:
росія перекинула 14 кораблів із Севастополя у Новоросійськ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n187972-rosiya-perekynula-14-korabliv-iz-sevastopolya-u-novorosiysk-foto.htmlРакурс
Командування рф намагається врятувати ще цілі кораблі Чорноморсько флоту, тому переміщує їх із окупованого Криму.
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Зокрема, ворог перебазував 14 кораблів з окупованого Севастополя до Новоросійська в Краснодарському краї, що є найбільшим портом на півдні росії. Туди перекинули два фрегати проекту 11356 «Адмірал Ессен» і «Адмірал Макаров», три дизельні підводні човни, п’ять великих десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів. Про це американський OSINT-дослідник MT Anderson повідомив у Twitter.
За його словами, супутникові знімки від 2 жовтня вказують про те, що у Феодосії в анексованому Криму знаходяться один великий десантний корабель, тральщики та малі ракетні кораблі.
А в Севастополі залишилися чотири великі десантні кораблі проекту 775 (Ropucha) та підводний човен класу Kilo.
Нагадаємо, 3 жовтня Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Силам оборони України вдалося фактично завдати поразки російському флоту у Чорному морі.
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