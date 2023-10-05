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Ракурс
Фрегат «Адмірал Макаров». Фото:

росія перекинула 14 кораблів із Севастополя у Новоросійськ (ФОТО)

5 жов 2023, 13:49
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Командування рф намагається врятувати ще цілі кораблі Чорноморсько флоту, тому переміщує їх із окупованого Криму.


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Зокрема, ворог перебазував 14 кораблів з окупованого Севастополя до Новоросійська в Краснодарському краї, що є найбільшим портом на півдні росії. Туди перекинули два фрегати проекту 11356 «Адмірал Ессен» і «Адмірал Макаров», три дизельні підводні човни, п’ять великих десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів. Про це американський OSINT-дослідник MT Anderson повідомив у Twitter.

За його словами, супутникові знімки від 2 жовтня вказують про те, що у Феодосії в анексованому Криму знаходяться один великий десантний корабель, тральщики та малі ракетні кораблі.

А в Севастополі залишилися чотири великі десантні кораблі проекту 775 (Ropucha) та підводний човен класу Kilo.

рф перекинула кораблі із Севастополя до Новоросійська. Фото: MT Anderson

рф перекинула кораблі із Севастополя до Новоросійська. Фото: MT Anderson

рф перекинула кораблі із Севастополя до Новоросійська. Фото: MT Anderson

рф перекинула кораблі із Севастополя до Новоросійська. Фото: MT Anderson

рф перекинула кораблі із Севастополя до Новоросійська. Фото: MT Anderson

рф перекинула кораблі із Севастополя до Новоросійська. Фото: MT Anderson

Нагадаємо, 3 жовтня Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Силам оборони України вдалося фактично завдати поразки російському флоту у Чорному морі.

Джерело: Ракурс


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