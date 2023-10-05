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Воины «Азова» уничтожили два танка, комплекс «Муром-П» и РЭБ россиян

Воины «Азова» уничтожили два танка, комплекс «Муром-П» и РЭБ россиян (ВИДЕО)

5 окт 2023, 20:58
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Воїни бригади Національної гвардії «Азов» за допомогою FPV-дронів знищили два танки окупаційної армії росії. Також українські дрони вполювали ворожий комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-П», РЕБ, вишку звʼязку, броньований автомобіль, кілька одиниць техніки й живу силу армії рф.


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Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

Ще один танк окупантів було пошкоджено, — підсумував він.

Источник: Ракурс


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