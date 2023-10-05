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Воины «Азова» уничтожили два танка, комплекс «Муром-П» и РЭБ россиян
Воины «Азова» уничтожили два танка, комплекс «Муром-П» и РЭБ россиян (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187987-voiny-azova-unichtojili-dva-tanka-kompleks-murom-p-i-reb-rossiyan-video.htmlРакурс
Воїни бригади Національної гвардії «Азов» за допомогою FPV-дронів знищили два танки окупаційної армії росії. Також українські дрони вполювали ворожий комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-П», РЕБ, вишку звʼязку, броньований автомобіль, кілька одиниць техніки й живу силу армії рф.
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Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.
Ще один танк окупантів було пошкоджено, — підсумував він.
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