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Воїни «Азову» знищили два танки, комплекс «Муром-П» і РЕБ росіян

Воїни «Азову» знищили два танки, комплекс «Муром-П» і РЕБ росіян (ВІДЕО)

5 жов 2023, 20:58
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Воїни бригади Національної гвардії «Азов» за допомогою FPV-дронів знищили два танки окупаційної армії росії. Також українські дрони вполювали ворожий комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-П», РЕБ, вишку звʼязку, броньований автомобіль, кілька одиниць техніки й живу силу армії рф.


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Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

Ще один танк окупантів було пошкоджено, — підсумував він.

Джерело: Ракурс


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