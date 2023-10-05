Воїни «Азову» знищили два танки, комплекс «Муром-П» і РЕБ росіян

https://racurs.ua/ua/n187987-voyiny-azovu-znyschyly-dva-tanky-kompleks-murom-p-i-reb-rosiyan-video.html

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Воїни бригади Національної гвардії «Азов» за допомогою FPV-дронів знищили два танки окупаційної армії росії. Також українські дрони вполювали ворожий комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-П», РЕБ, вишку звʼязку, броньований автомобіль, кілька одиниць техніки й живу силу армії рф.

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Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.