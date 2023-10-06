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Ракурс
Силы ПВО ночью сбили 25 из 33 дронов-камикадзе

Силы ПВО ночью сбили 25 из 33-х дронов-камикадзе

6 окт 2023, 08:21
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У ніч на 6 жовтня в небі України силам ППО вдалося знищити 25 із 33-х ворожих дронів типу Shahed-131/136.


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Про це у Телеграмі повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Як і попередньої доби, минулої ночі окупаційна армія росії в черговий раз атакувала Україну із мису Чауда в тимчасово окупованому Криму за допомогою баражуючих боєприпасів «Шахед».

Зокрема, були зафіксовані пуски 33 дронів-камікадзе, які прямували кількома групами у напрямку південних, східних та центральних областей України.

До відбиття повітряної атаки залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби.

Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищили 25 Shahed-131/136 у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей.

Источник: Ракурс


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