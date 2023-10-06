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Обстрел Харькова: из-под завалов жилого дома извлекли тело ребенка
Обстрел Харькова: из-под завалов жилого дома извлекли тело ребенкаhttps://racurs.ua/n187993-obstrel-harkova-iz-pod-zavalov-jilogo-doma-izvlekli-telo-rebenka.htmlРакурс
У Харкові під завалами житлового будинку після російського удару знайшли мертвою дитину.
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Про це у Телеграм повідомив мер міста Ігор Терехов.
Раніше рятувальники намагалися оперативно розібрати завали у надії знайти дитину живою.
Терехов повідомляв, що удари окупаційної армії росії прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку — по житловому будинку.
Є непідтверджена інформація, що під його завалами може бути дитина — рятівники намагаються якнайшвидше розібрати їх, — зазначив мер.
На жаль, вона загинула.
Загалом повідомлялося про трьох потерпілих, усі в легкій формі, посічені склом.
Начальник Харківської ОВА уточнив, що внаслідок двох ранкових ударів окупантів по Харкову до медиків екстреної медичної допомоги загалом звернулися дев’ятеро цивільних, серед постраждалих — дитина 11 місяців.
Нагадаємо, сьогодні вранці війська рф завдали удару по центральній частині Харкова.
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