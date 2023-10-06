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Ракурс
Обстріл Харкова: з-під завалів житлового будинку дістали тіло дитини

Обстріл Харкова: з-під завалів житлового будинку дістали тіло дитини

6 жов 2023, 08:42
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У Харкові під завалами житлового будинку після російського удару знайшли мертвою дитину.


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Про це у Телеграм повідомив мер міста Ігор Терехов.

Раніше рятувальники намагалися оперативно розібрати завали у надії знайти дитину живою.

Терехов повідомляв, що удари окупаційної армії росії прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку — по житловому будинку.

Є непідтверджена інформація, що під його завалами може бути дитина — рятівники намагаються якнайшвидше розібрати їх, — зазначив мер.

На жаль, вона загинула.

Загалом повідомлялося про трьох потерпілих, усі в легкій формі, посічені склом.

Начальник Харківської ОВА уточнив, що внаслідок двох ранкових ударів окупантів по Харкову до медиків екстреної медичної допомоги загалом звернулися дев’ятеро цивільних, серед постраждалих — дитина 11 місяців.

Нагадаємо, сьогодні вранці війська рф завдали удару по центральній частині Харкова.

Джерело: Ракурс


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