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СБУ говорит об аресте всех активов олигархов рф - в списке "Киевстар" и "Моршинская"

СБУ говорит об аресте всех активов олигархов рф — в списке «Киевстар» и «Моршинская»

6 окт 2023, 15:20
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Служба безпеки України заявила про арешт усіх українських активів російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова. Про це 6 жовтня повідомила прес-служба СБУ.


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Вони входять до оточення путіна та причетні до «схем» масштабного фінансування збройної агресії рф. Рішення суду стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії. Вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 млрд грн, — йдеться у повідомленні.

Рішення суду стосується 20 компаній, серед яких фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв’язку та сфери ІТ, заводи мінеральних вод.

В СБУ вказують, що арешт цього майна не дозволить російським власникам «переписати» його на підставних осіб, щоб уникнути подальшої передачі активів в дохід України. Нагадаємо, що на початку вересня слідчі СБУ повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110−2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Источник: Ракурс


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