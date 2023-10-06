СБУ каже про арешт усіх активів олігархів рф — у списку “Київстар” і “Моршинська”

https://racurs.ua/ua/n188011-sbu-kaje-pro-aresht-usih-aktyviv-oligarhiv-rf-u-spysku-kyyivstar-i-morshynska.html

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Служба безпеки України заявила про арешт усіх українських активів російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова. Про це 6 жовтня повідомила прес-служба СБУ.

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Вони входять до оточення путіна та причетні до «схем» масштабного фінансування збройної агресії рф. Рішення суду стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії. Вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 млрд грн, — йдеться у повідомленні.

Рішення суду стосується 20 компаній, серед яких фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв’язку та сфери ІТ, заводи мінеральних вод.

В СБУ вказують, що арешт цього майна не дозволить російським власникам «переписати» його на підставних осіб, щоб уникнути подальшої передачі активів в дохід України. Нагадаємо, що на початку вересня слідчі СБУ повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110−2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).