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Ситуация на фронте - украинские военные имеют успех на Бахмутском направлении, армия рф безрезультатно штурмует Клищиевку и Андреевку
Ситуация на фронте — украинские военные имеют успех на Бахмутском направлении, армия рф безрезультатно штурмует Клищиевку и Андреевкуhttps://racurs.ua/n188029-situaciya-na-fronte-ukrainskie-voennye-imeut-uspeh-na-bahmutskom-napravlenii-armiya.htmlРакурс
Українські військові мають успіх на Бахмутському напрямку, натомість армія РФ безуспішно намагається штурмувати Кліщіївку та Андріївку.
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Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
У вечірньому зведенні Генштабу за 6 жовтня повідомляється, що на Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.
На Лиманському напрямку сили оборони відбили 5 атак ворога в районі східніше Макіївки Луганської області.
На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі південніше Андріївки Донецької області.
На Мар’їнському напрямку протягом доби сили оборони успішно відбили близько 10 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки.
На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районі населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Старомайорське Донецької області та північніше Приютне Запорізької області.
На Запорізькому напрямку сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі північно-східніше Новопрокопівки.
У Генштабі зазначили, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
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