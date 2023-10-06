Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ситуация на фронте - украинские военные имеют успех на Бахмутском направлении, армия рф безрезультатно штурмует Клищиевку и Андреевку

Ситуация на фронте — украинские военные имеют успех на Бахмутском направлении, армия рф безрезультатно штурмует Клищиевку и Андреевку

6 окт 2023, 20:33
999

Українські військові мають успіх на Бахмутському напрямку, натомість армія РФ безуспішно намагається штурмувати Кліщіївку та Андріївку.


.

Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

У вечірньому зведенні Генштабу за 6 жовтня повідомляється, що на Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку сили оборони відбили 5 атак ворога в районі східніше Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі південніше Андріївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби сили оборони успішно відбили близько 10 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районі населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Старомайорське Донецької області та північніше Приютне Запорізької області.

На Запорізькому напрямку сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі північно-східніше Новопрокопівки.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров