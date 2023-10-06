Українські військові мають успіх на Бахмутському напрямку, армія рф марно штурмує Кліщіївку та Андріївку

https://racurs.ua/ua/n188029-sytuaciya-na-fronti-ukrayinski-viyskovi-maut-uspih-na-bahmutskomu-napryamku-armiya-rf-marno.html

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Українські військові мають успіх на Бахмутському напрямку, натомість армія РФ безуспішно намагається штурмувати Кліщіївку та Андріївку.

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Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

У вечірньому зведенні Генштабу за 6 жовтня повідомляється, що на Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку сили оборони відбили 5 атак ворога в районі східніше Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі південніше Андріївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби сили оборони успішно відбили близько 10 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районі населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Старомайорське Донецької області та північніше Приютне Запорізької області.

На Запорізькому напрямку сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі північно-східніше Новопрокопівки.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.