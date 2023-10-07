Серию ограблений мирного населения устроили оккупанты на Запорожье

Рашисты активно грабят жителей временно оккупированных территорий, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n188048-seriu-ogrableniy-mirnogo-naseleniya-ustroili-okkupanty-na-zaporoje.html

Ракурс

В різних населених пунктах тимчасово окупованих територій Запорізької області відбулася серія пограбувань цивільного населення, в ході яких представники окупантів погрожували людям розправою із застосуванням фізичної сили та автоматичної вогнепальної зброї.

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Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що українські партизани у спілкуванні з потерпілими з’ясували, що за результатами даних злочинів у місцевого населення було відібрано:

три легкових автомобілі;

один мотоцикл;

іншу техніку та цінне майно;

готівкові кошти на загальну суму 1,5 тис. дол. США.

Крім того, за інформацією українського підпілля, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області відбулась низка дій щодо цивільного населення, які були вчинені російськими військами і містять ознаки порушення Міжнародного гуманітарного права, а також воєнних злочинів.