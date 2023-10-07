В Израиле 40 человек погибли и около 800 ранены из-за атак ХАМАС

Боевики ХАМАС атаковали Израиль 7 октября, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n188051-v-izraile-40-chelovek-pogibli-i-okolo-800-raneny-iz-za-atak-hamas.html

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В Ізраїлі наразі відомо про приблизно 40 загиблих від вогнепальних поранень та ракетних обстрілів внаслідок масштабної атаки ХАМАС.

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Про це повідомляє видання newsru.co.il з посиланням на ізраїльську службу швидкої допомоги.

Також повідомляється, що до лікарень було доставлено близько 800 поранених. Усі лікарні у радіусі до 80 км від кордонів Сектора Гази працюють в умовах підвищеної готовності.

Повідомляється, що понад сотня поранених перебувають у тяжкому чи критичному станах.

Раніше прес-служба Армії оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) повідомила, що бойовики ХАМАС випустили близько 2,2 тис. ракет. У відповідь ЦАХАЛ розпочав операцію «Залізні мечі».

Джерело: newsru.co.il