В Ізраїлі 40 людей загинули та близько 800 поранено через атаки ХАМАС

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Бойовики ХАМАС атакували Ізраїль 7 жовтня, фото: «Укрінформ»
В Ізраїлі 40 людей загинули та близько 800 поранено через атаки ХАМАСhttps://racurs.ua/ua/n188051-v-izrayili-40-ludey-zagynuly-ta-blyzko-800-poraneno-cherez-ataky-hamas.htmlРакурс
В Ізраїлі наразі відомо про приблизно 40 загиблих від вогнепальних поранень та ракетних обстрілів внаслідок масштабної атаки ХАМАС.
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Про це повідомляє видання newsru.co.il з посиланням на ізраїльську службу швидкої допомоги.
Також повідомляється, що до лікарень було доставлено близько 800 поранених. Усі лікарні у радіусі до 80 км від кордонів Сектора Гази працюють в умовах підвищеної готовності.
Повідомляється, що понад сотня поранених перебувають у тяжкому чи критичному станах.
Раніше прес-служба Армії оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) повідомила, що бойовики ХАМАС випустили близько 2,2 тис. ракет. У відповідь ЦАХАЛ розпочав операцію «Залізні мечі».
Джерело: newsru.co.il
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