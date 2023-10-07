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Ракурс
Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

Украинские военные FPV-дроном подожгли российский танк на огневой позиции (ВИДЕО)

7 окт 2023, 18:59
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Українські військові з 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» за допомогою FPV-дрона підпалили російський танк Т-72 на вогневій позиції.


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Відповідне відео сьогодні, 7 жовтня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сухопутних військ ЗСУ.

На відео показано момент влучення у танк, знятий камерою FPV-дрона та наслідки, до якого він призвів.

Коли і де саме сталася вказана подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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