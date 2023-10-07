Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

https://racurs.ua/n188055-ukrainskie-voennye-fpv-dronom-podojgli-rossiyskiy-tank-na-ognevoy-pozicii-video.html

Ракурс

Українські військові з 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» за допомогою FPV-дрона підпалили російський танк Т-72 на вогневій позиції.

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Відповідне відео сьогодні, 7 жовтня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сухопутних військ ЗСУ.

На відео показано момент влучення у танк, знятий камерою FPV-дрона та наслідки, до якого він призвів.

Коли і де саме сталася вказана подія, не уточнюється.