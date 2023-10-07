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Ракурс
Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

Українські військові FPV-дроном підпалили російський танк на вогневій позиції (ВІДЕО)

7 жов 2023, 18:59
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Українські військові з 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» за допомогою FPV-дрона підпалили російський танк Т-72 на вогневій позиції.


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Відповідне відео сьогодні, 7 жовтня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сухопутних військ ЗСУ.

На відео показано момент влучення у танк, знятий камерою FPV-дрона та наслідки, до якого він призвів.

Коли і де саме сталася вказана подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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