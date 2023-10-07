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Знищення російської бронетехніки, скріншот відео
Українські військові FPV-дроном підпалили російський танк на вогневій позиції (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188055-ukrayinski-viyskovi-fpv-dronom-pidpalyly-rosiyskyy-tank-na-vogneviy-pozyciyi-video.htmlРакурс
Українські військові з 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» за допомогою FPV-дрона підпалили російський танк Т-72 на вогневій позиції.
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Відповідне відео сьогодні, 7 жовтня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сухопутних військ ЗСУ.
На відео показано момент влучення у танк, знятий камерою FPV-дрона та наслідки, до якого він призвів.
Коли і де саме сталася вказана подія, не уточнюється.
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