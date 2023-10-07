Последствия российских обстрелов, фото: Сергей Лысак

https://racurs.ua/n188059-rashisty-trijdy-za-den-obstrelyali-nikopol-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 7 жовтня, тричі обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області з важкої артилерії.

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Два обстріли сталися вдень, ще один — надвечір. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Інформація щодо руйнувань ще уточнюється. Наразі вже відомо, що внаслідок обстрілів:

пошкоджені гімназія і комунальне підприємство;

побиті 11 приватних осель і стільки ж господарських споруд;

понівечена будівля, що не експлуатувалася;

зачепило лінії електропередач та газогін.