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Ракурс
Наслідки російських обстрілів, фото: Сергій Лисак

Рашисти тричі за день обстріляли Нікополь (ФОТО)

7 жов 2023, 20:55
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Російські загарбники сьогодні, 7 жовтня, тричі обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області з важкої артилерії.


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Два обстріли сталися вдень, ще один — надвечір. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Інформація щодо руйнувань ще уточнюється. Наразі вже відомо, що внаслідок обстрілів:

  • пошкоджені гімназія і комунальне підприємство;
  • побиті 11 приватних осель і стільки ж господарських споруд;
  • понівечена будівля, що не експлуатувалася;
  • зачепило лінії електропередач та газогін.

Та головне — минулося без загиблих і постраждалих, — наголосив Лисак.

Наслідки російських обстрілів, фото: Сергій Лисак

Джерело: Ракурс


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