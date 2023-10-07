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Наслідки російських обстрілів, фото: Сергій Лисак
Рашисти тричі за день обстріляли Нікополь (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n188059-rashysty-trychi-za-den-obstrilyaly-nikopol-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 7 жовтня, тричі обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області з важкої артилерії.
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Два обстріли сталися вдень, ще один — надвечір. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Інформація щодо руйнувань ще уточнюється. Наразі вже відомо, що внаслідок обстрілів:
- пошкоджені гімназія і комунальне підприємство;
- побиті 11 приватних осель і стільки ж господарських споруд;
- понівечена будівля, що не експлуатувалася;
- зачепило лінії електропередач та газогін.
Та головне — минулося без загиблих і постраждалих, — наголосив Лисак.
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