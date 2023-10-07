Поховання жертв ракетного удару по селу Гроза, фото: Андрій Канашевич

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У селі Гроза на Харківщині сьогодні, 7 жовтня, почали ховати жертв російського ракетного удару.

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Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

В селі Гроза відбуваються поховання подружжя, що загинуло 5 жовтня внаслідок удару ракетою по будівлі, де проходили поминальні заходи мирних мешканців. Світла памʼять! Щирі співчуття рідним та близьким загиблих, — зазначив Канашевич, опублікувавши відповідні фото.

За інформацією агентства «Укрінформ», відбулося поховання подружжя Миколи та Тетяни Андросович. На похорон з-за кордону приїхала їхня донька.

5 жовтня рашисти завдали ракетного удару по магазину-кафе у селі Гроза на Харківщині, де в той час відбувалися поминки за військовослужбовцем, якого перепоховали в рідному селі. 51 людина загинула, зокрема син, невістка та дружина загиблого воїна, одна постраждала померла в лікарні. Ще шестеро людей отримали поранення.

Удар було здійснено ракетою «Іскандер-М», її уламки вилучено з місця трагедії.

Джерело: Андрій Канашевич, «Укрінформ»