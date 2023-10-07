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Ракурс
Триває ідентифікація загиблих внаслідок російського ракетного удару по Харківщині, фото: Сергій Болвінов

Ідентифіковано вже 48 загиблих з селі Гроза на Харківщині (ФОТО, ВІДЕО)

7 жов 2023, 16:19
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Ідентифікували вже 48 загиблих з селі Гроза на Харківщині.


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Про це сьогодні, 7 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Наші фахівці продовжують роботу, вже відібрали та опрацювали зразки ДНК шістнадцяти родичів. Ще 79 зразків з невпізнаних тіл та фрагментів останків проганяють через ДНК-комплекс «АNDE», — зазначив Болвінов.

Російська ракета пошматувала людей так, що криміналісти та слідчі мають десятки таких фрагментів — ретельно працюють з кожним, збираючи загиблих буквально по шматочках, — додав він.

Раніше сьогодні Болвінов повідомляв, що з використанням мобільної ДНК-лабораторії за ніч було проведено дослідження 37 фрагментів тіл.

Автоматично порівнюємо ДНК зі зразками родичів. Знайшли 9 співпадінь, — зазначив він. — Сьогодні зможемо віддати родинам тіла тих, кого вдалося встановити.

Триває ідентифікація загиблих внаслідок російського ракетного удару по Харківщині, фото: Сергій Болвінов

Джерело: Ракурс


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