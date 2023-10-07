Продолжается идентификация погибших в результате российского ракетного удара по Харьковщине, фото: Сергей Болвинов

https://racurs.ua/n188050-identificirovany-uje-48-pogibshih-iz-sela-groza-na-harkovschine-foto-video.html

Ракурс

Ідентифікували вже 48 загиблих з селі Гроза на Харківщині.

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Про це сьогодні, 7 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Наші фахівці продовжують роботу, вже відібрали та опрацювали зразки ДНК шістнадцяти родичів. Ще 79 зразків з невпізнаних тіл та фрагментів останків проганяють через ДНК-комплекс «АNDE», — зазначив Болвінов.

Російська ракета пошматувала людей так, що криміналісти та слідчі мають десятки таких фрагментів — ретельно працюють з кожним, збираючи загиблих буквально по шматочках, — додав він.

Раніше сьогодні Болвінов повідомляв, що з використанням мобільної ДНК-лабораторії за ніч було проведено дослідження 37 фрагментів тіл.