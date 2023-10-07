Идентифицированы уже 48 погибших из села Гроза на Харьковщине (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n188050-identificirovany-uje-48-pogibshih-iz-sela-groza-na-harkovschine-foto-video.htmlРакурс
Ідентифікували вже 48 загиблих з селі Гроза на Харківщині.
Про це сьогодні, 7 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
Наші фахівці продовжують роботу, вже відібрали та опрацювали зразки ДНК шістнадцяти родичів. Ще 79 зразків з невпізнаних тіл та фрагментів останків проганяють через ДНК-комплекс «АNDE», — зазначив Болвінов.
Російська ракета пошматувала людей так, що криміналісти та слідчі мають десятки таких фрагментів — ретельно працюють з кожним, збираючи загиблих буквально по шматочках, — додав він.
Раніше сьогодні Болвінов повідомляв, що з використанням мобільної ДНК-лабораторії за ніч було проведено дослідження 37 фрагментів тіл.
Автоматично порівнюємо ДНК зі зразками родичів. Знайшли 9 співпадінь, — зазначив він. — Сьогодні зможемо віддати родинам тіла тих, кого вдалося встановити.